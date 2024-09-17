Александра Усика задержали в аэропорту Кракова из-за недопуска на рейс сопровождавшего его лица (промоутер Андрей Василевский)

По словам польского промоутера Андрея Василевского, которому об инциденте рассказал менеджер Усика Александр Красюк, боксер приехал на машине из Киева в Краков и оттуда планировал лететь в Испанию, чтобы начать подготовительный лагерь к бою с Тайсоном Фьюри.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии