Жительница Атырау решила удивить своего мужа не самым обычным подарком на 10-летний юбилей свадьбы. В качестве презента женщина вручила суженому 23-летнюю вторую жену, притом мужчина понятия не имел о готовящемся ему сюрпризе.
Жительница Казахстана подарила мужу на 10 лет свадьбы вторую жену. Гости сняли момент поздравления
Комментарии
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Элеонора Коган
Совсем спятили. А вторая красотка образованная женщина, медсестра. а повела себя, как в диком средневековье, как вещь какая-то неодушевлённая. И куда смотрят местные власти? Или же они такие же дикие?А у первой жены мозги набекрень, устала от мужика?
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16 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Выставили мужика полным подкаблучником бери что дают а не то что хочешь. Форма обьюза.
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6 час.
Aleksandr Sobolev
В Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии...- подобное! Ну чет не похоже что они в средневековье скатываться! Там у всех (ну кроме гастров что приезжают работать) - лучшее образование! Сейчас все финансовые потоки переходят с Швейцарии, Исландии, Люксембурга...- в эти арабские страны - им доверия больше!👍 (((в обще по-фиг - можешь содержать, бабы согласны - хоть 100 жен!
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2 час.
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