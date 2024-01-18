Жительница Казахстана подарила мужу на 10 лет свадьбы вторую жену. Гости сняли момент поздравления

Элеонора Коган Совсем спятили. А вторая красотка образованная женщина, медсестра. а повела себя, как в диком средневековье, как вещь какая-то неодушевлённая. И куда смотрят местные власти? Или же они такие же дикие?А у первой жены мозги набекрень, устала от мужика?

ОТ Олег Тимофеев Выставили мужика полным подкаблучником бери что дают а не то что хочешь. Форма обьюза.