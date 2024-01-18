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Жительница Казахстана подарила мужу на 10 лет свадьбы вторую жену. Гости сняли момент поздравления

Жительница Казахстана подарила мужу на 10 лет свадьбы вторую жену. Гости сняли момент поздравления

Жительница Атырау решила удивить своего мужа не самым обычным подарком на 10-летний юбилей свадьбы. В качестве презента женщина вручила суженому 23-летнюю вторую жену, притом мужчина понятия не имел о готовящемся ему сюрпризе.

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Комментарии
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Элеонора Коган
Совсем спятили. А вторая красотка образованная женщина, медсестра. а повела себя, как в диком средневековье, как вещь какая-то неодушевлённая. И куда смотрят местные власти? Или же они такие же дикие?А у первой жены мозги набекрень, устала от мужика?
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16 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Выставили мужика полным подкаблучником бери что дают а не то что хочешь. Форма обьюза.
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6 час.
Aleksandr Sobolev
В Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии...- подобное! Ну чет не похоже что они в средневековье скатываться! Там у всех (ну кроме гастров что приезжают работать) - лучшее образование! Сейчас все финансовые потоки переходят с Швейцарии, Исландии, Люксембурга...- в эти арабские страны - им доверия больше!👍 (((в обще по-фиг - можешь содержать, бабы согласны - хоть 100 жен!
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2 час.

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