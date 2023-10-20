Пробежка в холодное время года: 7 правил, чтобы не заболеть

Рассказываем, как правильно бегать осенью и зимой, чтобы не навредить своему организму. Большинство любителей бега тренируются только с весны до ранней осени, когда проходят спортивные соревнования и погода достаточно теплая и комфортная.
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