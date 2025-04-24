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Мучила влюбленного Виноградова, спасла от пьянства Ташкова, а он ушел к Кореневой. Браки Елены Скороходовой

Мучила влюбленного Виноградова, спасла от пьянства Ташкова, а он ушел к Кореневой. Браки Елены Скороходовой

Чем только не занималась артистка: стала мастером спорта по фигурному катанию, мелькала в кино, писала пьесы, баллотировалась в депутаты.

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