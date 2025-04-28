Один человек погиб и 11 травмированы в ДТП с автобусом в Калужской области

Фура снесла пассажирский автобус. Авария произошла на 165 км автодороги А-130 в Медынском районе Калужской области ночью, 28 апреляНа 165 км автодороги А-130 в Медынском районе Калужской области ночью, 28 апреля произошло ДТП.
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