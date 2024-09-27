Представлен новый трейлер мультфильма “Моана 2” Представлен новый трейлер м...

Представлен новый трейлер мультфильма “Моана 2”Представлен новый трейлер мультфильма “Моана 2”. В сиквеле Моана получает загадочное послание от своих предков, что побуждает её отправиться в опасное путешествие через далекие воды Океании вместе с её старым другом, полубогом Мауи.