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Представлен новый трейлер мультфильма “Моана 2” Представлен новый трейлер м...

Представлен новый трейлер мультфильма “Моана 2” Представлен новый трейлер м...

Представлен новый трейлер мультфильма “Моана 2”Представлен новый трейлер мультфильма “Моана 2”. В сиквеле Моана получает загадочное послание от своих предков, что побуждает её отправиться в опасное путешествие через далекие воды Океании вместе с её старым другом, полубогом Мауи.

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