Представлен новый трейлер мультфильма “Моана 2” Представлен новый трейлер м...

Представлен новый трейлер мультфильма “Моана 2”Представлен новый трейлер мультфильма “Моана 2”. В сиквеле Моана получает загадочное послание от своих предков, что побуждает её отправиться в опасное путешествие через далекие воды Океании вместе с её старым другом, полубогом Мауи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)