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Тони Аллен избежал тюремного заключения по делу о мошенничестве

Известный в прошлом игрок НБА Тони Аллен был приговорен к общественным работам и надзору со стороны соответствующих органов за свое участие в мошеннической схеме на 5 миллионов долларов.

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