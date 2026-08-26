Wuhan Open 2026: Робертсон продолжает борьбу за первое место в мировом рейтинге

Нил Робертсон одержал победу над Хоссейном Вафаей в третий день турнира Wuhan Open 2026, сообщает WST Нил Робертсон (фото: WST)Все новости турнира Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Трансляции, расписание - 1/8 финала Трансляции, расписание - 1/16 финала Австралийский снукерист Нил Робертсон продолжает борьбу за лидерство в мировом рейтинге.