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Снукерист.ру

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Wuhan Open 2026: Робертсон продолжает борьбу за первое место в мировом рейтинге

Wuhan Open 2026: Робертсон продолжает борьбу за первое место в мировом рейтинге

Нил Робертсон одержал победу над Хоссейном Вафаей в третий день турнира Wuhan Open 2026, сообщает WST Нил Робертсон (фото: WST)Все новости турнира Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Трансляции, расписание - 1/8 финала Трансляции, расписание - 1/16 финала Австралийский снукерист Нил Робертсон продолжает борьбу за лидерство в мировом рейтинге.

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