Лавров: Россия не ставила США ультиматумов, связанных с атаками Украины

МИД РФ Москва не ставила перед Вашингтоном никаких ультиматумов, связанных с участием США в ударах Украины по территории России, однако регулярно поднимает этот вопрос во время двусторонних контактов, сообщил глава МИД России Сергей Лавров.
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