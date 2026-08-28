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Лавров: Россия не ставила США ультиматумов, связанных с атаками Украины

Лавров: Россия не ставила США ультиматумов, связанных с атаками Украины

МИД РФ Москва не ставила перед Вашингтоном никаких ультиматумов, связанных с участием США в ударах Украины по территории России, однако регулярно поднимает этот вопрос во время двусторонних контактов, сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

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