В 1835 году газета объявила, что на Луне нашли жизнь. Что было потом?

С миру по нитке. Много разных интересных новостей и статей.

В 1835 году тысячи американцев поверили, что на Луне обнаружили разумную жизнь. Газеты рассказывали о гигантских аметистах, двуногих бобрах и крылатых мышелюдях, которых якобы увидел знаменитый астроном.