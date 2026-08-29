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В 1835 году газета объявила, что на Луне нашли жизнь. Что было потом?

В 1835 году тысячи американцев поверили, что на Луне обнаружили разумную жизнь. Газеты рассказывали о гигантских аметистах, двуногих бобрах и крылатых мышелюдях, которых якобы увидел знаменитый астроном.

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