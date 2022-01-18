Крупнейшая эмиратская авиакомпания приостановила полеты в США из-за 5G

Авиакомпания Emirates Airlines на своем официальном сайте во вторник, 18 января, объявила о временном прекращении авиасообщения с большинством городов США с 19 января в связи развертыванием на территории страны мобильных сетей 5-го поколения (5G).
Авиакомпания Emirates Airlines на своем официальном сайте во вторник, 18 января, объявила о временном прекращении авиасообщения с большинством городов США с 19 января в связи развертыванием на территории страны мобильных сетей 5-го поколения (5G).
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