Филипп Киркоров заставит извиниться Любовь Успенскую

Певец Филипп Киркоров заявил, что судился не из-за денег, а ради справедливости. В заключительном этапе разбирательства между Филиппом Киркоровым и Любовью Успенской, решение было принято в пользу певца Филиппа Бедросовича.
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