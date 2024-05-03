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РУСАДА выявило 19 нарушений антидопинговых правил с начала года

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) выявило 19 нарушений антидопинговых правил с начала 2024 года.

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