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Китайские НПЗ раскошеливаются: премия за российскую нефть ESPO взлетела до

Китайские НПЗ раскошеливаются: премия за российскую нефть ESPO взлетела до рекорда. За последнюю неделю надбавка к Brent удвоилась и превысила $10 за баррель, а отдельные предложения доходят до $12.

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