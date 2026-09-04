Китайские НПЗ раскошеливаются: премия за российскую нефть ESPO взлетела до рекорда. За последнюю неделю надбавка к Brent удвоилась и превысила $10 за баррель, а отдельные предложения доходят до $12.
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