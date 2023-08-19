Военное обозрение

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«Бензоколонка с атомной бомбой»: Жозеп Боррель усомнился в принадлежности России к мировым геополитическим игрокам

«Бензоколонка с атомной бомбой»: Жозеп Боррель усомнился в принадлежности России к мировым геополитическим игрокам

Россия не является глобальным мировым игроком, ее экономика слишком мала по сравнению с экономиками ведущих стран.

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Комментарии
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Олег Голубев
Мал золотник, да дорог.
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