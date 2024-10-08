Вице-президент США Харрис отказалась от встречи с Путиным по Украине

Она также не ответила на вопрос о возможном членстве Киева в НАТОВице-президент США и кандидат от демократов Камала Харрис отказалась встречаться с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения завершения конфликта России и Украины.
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