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Вице-президент США Харрис отказалась от встречи с Путиным по Украине

Вице-президент США Харрис отказалась от встречи с Путиным по Украине

Она также не ответила на вопрос о возможном членстве Киева в НАТОВице-президент США и кандидат от демократов Камала Харрис отказалась встречаться с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения завершения конфликта России и Украины.

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