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Родители школьников в Барнауле выступили за ограничение смартфонов на уроках

Родители школьников в Барнауле выступили за ограничение смартфонов на уроках

Отношение к телефонам на уроках различается и в зависимости от возраста Более 80% родителей школьников в Барнауле считают правильным ограничение использования мобильных телефонов во время занятий.

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