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Мбаппе о несовместимости с Винисиусом: «Это одно из миллионов мнений о «Реале» – самом известном и большом клубе мира. У нас общая цель – выигрывать матчи и титулы»

Нападающий Килиан Мбаппе ответил на вопрос о совместимости в «Реале» с вингером  Винисиусом Жуниором .

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