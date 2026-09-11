В России выступили за расширение доступности транспорта для семей с детьми

Инициатива включает не только финансовые льготы, но и инфраструктурные решения: от оснащения транспорта оборудованием для перевозки детей до упрощения процедур оформления льгот "Единая Россия" намерена улучшить транспортную доступность для многодетных семей, включая льготные поездки на такси, сообщила РИА Новости Анна Кузнецова, глава комиссии генсовета партии по вопросам семьи и вице-спикер Госдумы.