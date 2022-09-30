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23 человека погибли при обстреле колонны машин в Запорожской области

23 человека погибли, 34 получили ранения в результате удара украинских националистов по колонне машин, которые выезжали с подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил 30 сентября председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

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