Самой перспективной сферой для развития бизнеса в России стала онлайн-торговля

Наибольший рост и устойчивость в соответствующих сегментах рынка показали такие направления бизнеса в стране как онлайн-торговля товарами для дома и офиса, аренда интеллектуальной собственности, оптовая торговля, сфера рыболовства и рыбоводства, сообщает банк «Точка» в поступившем в AdIndex сообщении.