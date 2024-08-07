Мифы о сексе, которые мешают полноценно жить женщинам.

Женские мифы о сексе Почему представительницы распрекрасного пола, я о дамах, предпочитают верить во всё, что касается секса нехорошего, но никогда не западают на этот самый секс сразу после первого предложения, даже если кто-то умело восхваляет те или иные его моменты? — А никому это доподлинно неизвестно, включая меня.
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