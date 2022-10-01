В Новосибирске учительницы не поделили актовый зал и подрались на глазах у детей

В Новосибирской школе подрались учителя. Об этом сообщает «КП-Новосибирск».По словам очевидцев, педагоги дополнительного образования должны были проводить занятия в актовом зале, но не смогли договориться, устроили скандал, который перерос в драку.
В Новосибирской школе подрались учителя. Об этом сообщает «КП-Новосибирск».По словам очевидцев, педагоги дополнительного образования должны были проводить занятия в актовом зале, но не смогли договориться, устроили скандал, который перерос в драку.
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