Сегодня завершается выставка «Золотая осень Михаила Жарова» в Симферополе

Сегодня, 24 ноября, последний день работы художественной выставки «Золотая осень Михаила Жарова», которая проходит в рамках ежегодного городского фестиваля искусств «Золотая осень», сообщает в своем официальном telegram-канале Единый портал мероприятий Крыма «Афиша Крыма».
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