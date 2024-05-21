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Кардиолог Емельянов: В день безопасно выпивать три чашки кофе

Кардиолог Емельянов: В день безопасно выпивать три чашки кофе

Кардиолог Александр Емельянов отреагировал на инициативу Государственной думы Российской Федерации по ограничению сбыта энергетических напитков лицам младше 18 лет, назвав не несущую опасности дозу кофеина.

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