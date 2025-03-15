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Петербургский дневник

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Какой «Спартак» «Зениту» бить интереснее?

Какой «Спартак» «Зениту» бить интереснее?

Иван Жидков, главный редактор «Спорта День за Днем», специально для «Петербургского Дневника» Многие петербуржцы могут иметь лишь смутное представление о том, что такое Российская Премьер Лига, не отличать вне игры от углового и даже Вендела от Мостового, но в году есть как минимум два матча, которые плотно вошли в обиход каждой семьи: «Зенит» - «Спартак» и «Спартак» - «Зенит».

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