На берегу океана нашли редкую черепаху с двумя головами

На берегу Атлантического океана в американском штате Массачусетс впервые за пять лет обнаружили редкую ромбовидную черепаху, имеющую две головы, написал журнал People, публикацию которой перевёл aif.
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