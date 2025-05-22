Оборона Гуево: ВСУ понесли тяжёлые потери, российские войска удержали рубеж Ирина ВальковаРоссийские войска успешно отразили масштабную атаку украинской армии на село Гуево в Суджанском районе Курской области.
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