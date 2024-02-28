Бастрыкин заявил, что покинувшие Россию звезды ответят за дискредитацию ВС РФ

Известия/Эдуард Корниенко Уехавшие из России звезды шоу-бизнеса, которые теперь выступают с дискредитирующими действия Вооруженных сил РФ заявлениями, при возвращении будут отвечать по закону за свои действия, заявил в беседе с ТАСС председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.