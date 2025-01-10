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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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С подарками и заботой о каждом ребенке.

С подарками и заботой о каждом ребенке.

В рамках акции ´Наши дети´ 27 декабря 2024 года заместитель Премьер-министра Виктор Каранкевич, министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Линевич и председатель Бобруйского горисполкома Игорь Кисель посетили государственное учреждение образования ´Детский дом г.

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