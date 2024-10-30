NYT: Израиль атаковал космический центр КСИР по производству ракет

Армия обороны Израиля 26 октября ударила по космическому центру Шахруд в провинции Семнан в Иране, который находится под управлением КСИР, передает The New York Times со ссылкой на спутниковые снимки американского оператора Planet Labs.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии