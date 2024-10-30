Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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  • Ринат Ахметуллин
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NYT: Израиль атаковал космический центр КСИР по производству ракет

NYT: Израиль атаковал космический центр КСИР по производству ракет

Армия обороны Израиля 26 октября ударила по космическому центру Шахруд в провинции Семнан в Иране, который находится под управлением КСИР, передает The New York Times со ссылкой на спутниковые снимки американского оператора Planet Labs.

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