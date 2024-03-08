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В Иванове задержали предполагаемого эксгибициониста за приставания к подростку

В Иванове задержали предполагаемого эксгибициониста за приставания к подростку

Мужчина показывал девочке то, что обычно принято скрывать.Эффект разорвавшейся бомбы в ивановских городских пабликах вызвал пост с историей об эксгибиционисте на черном кроссовере, который орудовал в районе автовокзала.

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