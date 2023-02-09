10 февраля: какой праздник отмечают сегодня, этот день в истории России и Тулы

10 февраля – 41 день года, до Нового года осталось 324 дня. Какие праздники отмечают в этот день? Как много значимых событий для истории России и Тулы происходило в разные годы сегодня? Подробности читайте в материале Тульской службы новостей.
10 февраля – 41 день года, до Нового года осталось 324 дня. Какие праздники отмечают в этот день? Как много значимых событий для истории России и Тулы происходило в разные годы сегодня? Подробности читайте в материале Тульской службы новостей.
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