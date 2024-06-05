Город с русским характером и европейской архитектурой: что посмотреть в Йошкар-Оле

Столица Марий Эл – Йошкар-Ола – известна, пожалуй, не только в России, но и за ее пределами. А все потому что в черте одного провинциального города собрали частички Венеции, Голландии, Нидерландов и разных уголков страны.
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