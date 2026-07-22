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Аргументы недели

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Глава Челябинской области Алексей Текслер оценил проекты Магнитогорска

Глава Челябинской области Алексей Текслер оценил проекты Магнитогорска

Накануне Дня металлурга глава Челябинской области Алексей Текслер посетил город, который с каждым годом становится все привлекательнее.

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