Санду получила под дых от Amnesty International

Парламент Молдовы принял в третьем и окончательном чтении законопроект об изменении Уголовного кодекса, включая поправку депутата пропрезидентской партии «Действие и солидарность» Игоря Кирияка об «измене Родине».
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