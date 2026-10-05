Экс-мэр Сочи с женой должен выплатить миллиард рублей по суду

Закончился один из самых громких коррупционных скандалов за последнее время. Вынесен приговор бывшему мэру Сочи и его жене, которые почти 5 лет правили главным курортным городом и все это время брали взятки, тратили бюджетные деньги и отмывали преступные доходы.
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