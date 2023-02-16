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В Челябинском зоопарке задержали очередного посетителя с мясом

В Челябинском зоопарке задержали очередного посетителя с мясом

Мужчина забрасывал суповой набор в вольер хищным птицам, но не смог объяснить, зачем это делает. Работники челябинского зоопарка еще не до конца оправились от истории с отравлением бурых мишек, когда неизвестный принес на территорию учреждения отравленное мясо и угостил им косолапых.

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