2.2 АНТИЧНОСТЬ - ЭТО СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

Юрий Ильинов

Выключатель дронов: СВЧ-оружие призвано защищать от БПЛА Россия создаёт новый эшелон защиты от дронов, способный физически выжигать электронику врага. СВЧ-комплексы превращают беспилотники в мусор мгновенно. В России подошли к созданию нового эшелона защиты от дронов. Инструменты борьбы с БПЛА пополнили комплексы сверхвысокочастотного (СВЧ) излучения. В отличие от обычных систем РЭБ, они не глушат связь, а физически выжигают электронику цели мощным импульсом. Микросхемы беспилотника получают критический скачок напряжения. Процессоры и навигация перегорают, превращая аппарат в бесполезный кусок пластика, хотя его корпус остаётся целым. «Главная особенность этих систем заключается в возможности поражать электронные компоненты без физического разрушения корпуса аппарата. Это позволяет рассматривать СВЧ-оружие как отдельный класс средств воздействия на высокотехнологичные цели», – подчеркнули в www1.ru. Основой для прорыва послужила советская научная база. Сегодня эти технологии активно внедряются, подтвердил советник гендиректора КРЭТ Владимир Михеев. Практическим примером служит комплекс «Листва», обезвреживающий взрывные устройства на расстоянии десятков метров. Параллельно ведутся работы по проекту «Алабуга». СВЧ-оружие рассматривается как дополнительный щит: оно мгновенно реагирует на роевые атаки БПЛА без использования ракет. Синергия с лазерами и РЭБ создаст новую архитектуру безопасности неба. Отметим, в России создали дрон-авианосец. БПЛА раскидывает сеть коптеров прямо в воздухе. Беспилотный комплекс с дроном-носителем запатентовали. Варшава подняла истребители из-за российской авиации,