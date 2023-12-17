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Ротенберг о травме Атанасова: «Ленинградская улица научила его держать удар. Игрок Беларуси неправ, хочешь бить в голову – иди в бокс, ММА. Наша задача – чтобы не было грязи в хоккее»

Форвард «Торпедо» Василий Атанасов получил повреждение в матче за сборную «России 25» против Беларуси (5:3) на Кубке Первого канала.

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