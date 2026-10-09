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Газета.ру

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Герой России Гаспарян назвал подвиг защитников Кавказа примером стойкости

Герой России Гаспарян назвал подвиг защитников Кавказа примером стойкости

В битве за Кавказ плечом к плечу воевали представители десятков народов Советского Союза. Эта преемственность сохранилась, мы так же сильны, когда мы вместе — сегодня в зоне СВО Родину защищают бойцы из самых разных регионов России.

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