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Царьград

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Ликвидация японского наемника в Гуляйполе: ответ России на иностранную угрозу

Ликвидация японского наемника в Гуляйполе: ответ России на иностранную угрозу

В Гуляйполе на Запорожской линии фронта ликвидирован японский наемник Кото Оно. Российские войска нанесли точный удар по позициям ВСУ, где находился этот офицер.

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ИМ
Ильдус Мамлеев
Собаке собачья смерть!
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