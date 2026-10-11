В Конгрессе собрались помешать поставкам дизеля из России в США

Республиканский конгрессмен Бен Фитцпатрик выразил намерение представить на обсуждение Палаты представителей США законодательную инициативу, направленную на запрет приобретения любого топлива из России, включая дизель.
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