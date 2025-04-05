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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Коби Уайт (31 очко) и Никола Вучевич (31) помогли «Чикаго» обыграть «Портленд»

Защитник Коби Уайт набрал 31 очко, реализовав 9 из 16 бросков с игры, 2 из 6 из-за дуги и 11 из 12 с линии и добавив 5 подборов и 7 передач при 4 потерях.

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