«Жена не знает, что я сам делаю трюки»: почему Роман Курцын после травм продолжает участвовать в опасных сценах

Когда Роман Курцын рассказывает об очередном опасном трюке, за кадром этой истории остаётся человек, который предпочёл бы не слышать подобных подробностей.
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