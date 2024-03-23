Новая классификация туберкулеза для поддержки усилий по ликвидации данной болезни

Новый способ классификации туберкулеза (ТБ), направленный на усиление внимания к ранним стадиям заболевания, был представлен международной группой исследователей из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCL).
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