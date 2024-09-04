Глава ведомства поручил возбудить уголовное дело по факту нападения собак на жителей в Ленинградской области

В социальных медиа сообщается, что в одном из жилищных комплексов Всеволожска в Ленинградской области две собаки систематически нападают на людей, их хозяйка при этом мер не принимает и оправдывает поведение своих питомцев.
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