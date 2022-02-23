Энергокризис способен привести к сокращению зарплат жителей ЕС

Москва, 23 февраля. Подорожание газа в Европе может привести к сокращению числа рабочих мест и зарплат, заявил эксперт Фонда Национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при Правительстве России Станислав Митрахович.
Москва, 23 февраля. Подорожание газа в Европе может привести к сокращению числа рабочих мест и зарплат, заявил эксперт Фонда Национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при Правительстве России Станислав Митрахович.
Свежие комментарии