Губернатор объяснил очереди на границе Польши и Калиниградской области

Губернатор Алиханов: очереди на польской границе связаны с грядущими праздниками Очередь на границе Польши и Калининградской области связана с тем, что через регион европейцам дешевле всего попасть в Москву, объяснил губернатор российского региона Антон Алиханов в интервью РИА Новости.