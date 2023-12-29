Губернатор объяснил очереди на границе Польши и Калиниградской области

Губернатор Алиханов: очереди на польской границе связаны с грядущими праздниками Очередь на границе Польши и Калининградской области связана с тем, что через регион европейцам дешевле всего попасть в Москву, объяснил губернатор российского региона Антон Алиханов в интервью РИА Новости.
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