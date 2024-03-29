Сергей Собянин: Завершаем строительство московского городского вокзала Щербинка

Поездки пассажиров станут еще комфортнее Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на своем персональном сайте, что завершается строительство вокзала «Щербинка» второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2), которым ежедневно пользуются около 12 тыс.
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